Зоря має отримати 20 тисяч євро за перехід Бонавентуре з Брюгге до Уотфорда, повідомляє ТаТоТаке.

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Трансфер обійшовся у 4 млн євро, тож луганці отримають частину від цієї суми як платіж солідарності. Це пов'язано з тим, що Бонавентуре провів 1 рік у складі луганців у віці від 12 до 23 років. Гроші мають надійти Зорі протягом наступних півроку після трансферу.

Додамо, що нігерієць став сенсацією АПЛ та головною ударною силою Уотфорда – 8 голів та 5 асистів у 18 матчах першості.

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