В своих соцсетях луганский клуб объявил о подписании двух футболистов. Полузащитник Иван Головкин и форвард Владислав Бугай следующий сезон проведут в составе Зари. Пресс-служба клуба не сообщила о деталях контактов.

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Бугай выступал за Буковину, Николаев, Мариуполь, Черноморец и Львов. В прошлом сезоне он сыграл за львовян в 29 матчах, забил четыре гола и оформил один ассист.

Головкин – воспитанник донецкого Шахтера. Он выступал за Кристалл, Волынь, а последним его клубом был Ингулец. За кировоградскую команду он сыграл в 21 матче и забил один гол.

Оба футболиста будут играть под руководством Ненада Лалатовича, недавно возглавившего Зорю.

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