Заря подписала израильского защитника с украинскими корнями

Защитник Бейтара Максим Гречкин подписал контракт с Зарей, сообщает официальный сайт израильского клуба.

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Луганский клуб арендовал 24-летнего защитника с возможным правом выкупа игрока. Максим родом из Киева, но имеет гражданство Израиля. По информации СМИ, возможная сумма полноценного трансфера футболиста – 250 тысяч евро.

"Я мечтал играть за границей, мне нужно воспользоваться этой возможностью в 24 года. Для меня это возможность сделать карьерный скачок", – прокомментировал свой переход Гречкин.

В прошлом сезоне чемпионата Израиля Максим провел 23 матча.

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