Два игрока Динамо не смогли полететь на сборы с Черноморцем, – СМИ
17:02 - Читати українською
Одесский клуб отправился на первый тренировочный сбор неполным составом.
В состав делегации во главе с Романом Григорчуком не попали двое динамовцев, выступающих за Черноморец на правах аренды.
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По информации Meta-ratings, Владислав Ванат и Владислав Кучерук пропустят первый сбор одесской команды из-за болезни.
В первой половине сезона Ванат отыграл за Черноморец 17 матчей, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. Кучерук защищал ворота одесситов в 15 поединках и только раз сохранил свои ворота "сухими".
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