Одесский клуб отправился на первый тренировочный сбор неполным составом.

В состав делегации во главе с Романом Григорчуком не попали двое динамовцев, выступающих за Черноморец на правах аренды.

Черноморец подписал украинского легионера из Европы

По информации Meta-ratings, Владислав Ванат и Владислав Кучерук пропустят первый сбор одесской команды из-за болезни.

В первой половине сезона Ванат отыграл за Черноморец 17 матчей, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. Кучерук защищал ворота одесситов в 15 поединках и только раз сохранил свои ворота "сухими".

Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо