Зоря підписала двох гравців Динамо
17:27 - Читать на русском
Луганський клуб значно підсилив захисну лінію.
Оборонець Динамо Данило Скорко та півзахисник Юрій Тлумак підписали довгострокові контракти зі Зорею, повідомив агент Олександр Карпов на своїй сторінці в Instargram.
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Першу половину сезону молоді футболісти провели у Чорноморці на правах оренди, де Тлумак зіграв у 13-ти матчах, Скорко – 10.
Нагадаємо, після 18-ти турів української першості Зоря розташувалась на 4-й сходинці турнірної таблиці. Нещодавно до команди Скрипника приєднався ще один вихованець Динамо Євген Смирний.
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