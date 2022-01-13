Оборонець Динамо Данило Скорко та півзахисник Юрій Тлумак підписали довгострокові контракти зі Зорею, повідомив агент Олександр Карпов на своїй сторінці в Instargram.

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Першу половину сезону молоді футболісти провели у Чорноморці на правах оренди, де Тлумак зіграв у 13-ти матчах, Скорко – 10.

Нагадаємо, після 18-ти турів української першості Зоря розташувалась на 4-й сходинці турнірної таблиці. Нещодавно до команди Скрипника приєднався ще один вихованець Динамо Євген Смирний.

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