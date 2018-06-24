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Зоря планує підписати двох легіонерів

23 червня 19:02 1075 Читать на русском
Зоря планує підписати двох легіонерів
Юрій Вернидуб / фото: ФК Зоря

Наставник Зорі Юрій Вернидуб розповів про трансферні плани клубу. За словами тренера, луганці ведуть перемовини з двома нападниками.

"Ми вже підписали Заурі Махарадзе з Олімпіка, Левана Арвеладзе з Десни, повернулися Микита Каменюка, Віталій Вернидуб, Дмитро Хомченовський.

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Також ведемо переговори про трансфер двох нападників. Сподіваюся, ці футболісти приєднаються до нас, але поки не буду їх називати, скажу лише, що це не українські нападники.

Я називаю позиції, які необхідно підсилити. Селекційна служба являє декількох гравців, яких ми переглядаємо, і, якщо кандидатура когось із них нас влаштовує, з ним підписується контракт. Зазвичай ми беремо вільних агентів або молодих футболістів, які ще не розкрили свій потенціал", – цитує Вернидуба Football.ua.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що голкіпер Зорі Андрій Лунін підписав контракт з Реалом.

Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб
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