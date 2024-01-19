Луганчане также начали подготовку ко второй части сезона.

Делегация Зари уже традиционно отправилась в Турцию на зимние сборы, сообщает официальная Facebook-страница клуба.

Заря ввела репрессии против своих игроков – трое исполнителей вычеркнуты из выездного сбора

Из Украины на сборы отправились 27 футболистов – легионеры присоединятся к команде уже в Турции.

К слову, первый спарринг Зари запланирован на 26 января – соперником станет польская Краковия.

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