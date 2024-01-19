Заря отправилась на сборы в Турцию – из Украины выехали 27 игроков
10:41 - Читати українською
Луганчане также начали подготовку ко второй части сезона.
Делегация Зари уже традиционно отправилась в Турцию на зимние сборы, сообщает официальная Facebook-страница клуба.
Заря ввела репрессии против своих игроков – трое исполнителей вычеркнуты из выездного сбора
Из Украины на сборы отправились 27 футболистов – легионеры присоединятся к команде уже в Турции.
К слову, первый спарринг Зари запланирован на 26 января – соперником станет польская Краковия.
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