Зоря вирушила на збори до Туреччини – з України виїхали 27 гравців
10:40 - Читать на русском
Луганці також розпочали підготовку до другої частини сезону.
Делегація Зорі вже традиційно вирушила до Туреччини на зимові збори, повідомляє офіційна Facebook-сторінка клубу.
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З України на збори відправились 27 футболістів – легіонери приєднаються до команди вже в Туреччині.
До слова, перший спаринг Зорі запланований на 26 січня – суперником стане польська Краковія.
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