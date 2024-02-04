Луганчане готовятся к подписанию сразу двух легионеров.

На просмотре в Заре сейчас находятся два легионера – Яков Башич и Матар Дийе, сообщает Telegram-канал Zorya.FC.

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27-летний Башич выступает на позиции опорного полузащитника, а его контракт принадлежит хорватскому Рудешу. Яков вышел в составе луганчан на контрольную игру против Арки.

Матар Дийе знаком украинским болельщикам благодаря выступлениям за донецкий Олимпик и львовские Карпаты. Матар также сыграл против Арки и даже успел отметиться голом.

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