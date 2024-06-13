Новым техническим директором ЛНЗ стал Александр Чабан, сообщает пресс-служба "фиолетовых".

ЛНЗ официально нашел замену Дулубу в Европе – черкасцев возглавил экс-тренер Шахтера и Барселоны

На своей должности он заменил Андрея Колесника, который был назначен в июле 2023 года. Чабан ранее выполнял аналогичные функции в Волыни и Рухе. Болельщикам он запомнился пламенной речью о нежелании переносить матч со СК Днепр-1, предложив "создать отдельный чемпионат для команд, которые играют в еврокубках".

В свою очередь Колесник, когда-то начинавший как украинский YouTube-блогер, пошел на повышение и стал генеральным директором клуба.

Напомним, накануне ЛНЗ объявил вместо Олега Дулуба нового главного тренера – испанского специалиста Андреаса Карраско. Ранее должность президента клуба покинул Андрей Полтавец.

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