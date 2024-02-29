Из-за слабых результатов луганчане попрощались с Ненадом Лалатовичем, а затем и Сергеем Кривенцовым. В ноябре команду подхватил дуэт Младен Бартулович-Юрий Коваль и неплохо завершил 2023 год.

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"Я часто общаюсь с Бартуловичем, и мне кажется, что у них неплохая химия с Ковалем получилась. Будем ли искать тренера до лета? Я полностью доверяю Ковалю и Бартуловичу", – заявил Геллер в интервью ТаТоТаке.

Добавим, что Заря возобновила сезон минимальной победой над Ворсклой, которая позволила луганчанам покинуть зону переходных матчей.

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