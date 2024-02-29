Через слабкі результати луганці попрощалися з Ненадом Лалатовічем, а потім і Сергієм Кривенцовим. У листопаді команду підхопив дует Младен Бартуловіч-Юрій Коваль та непогано завершив 2023 рік.

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"Я часто спілкуюсь з Бартуловічем, і мені здається, що у них непогана хімія з Ковалем вийшла. Чи будемо шукати тренера до літа? Я повністю довіряю Ковалю та Бартуловічу", – заявив Геллер в інтерв'ю ТаТоТаке.

Додамо, що Зоря відновила сезон мінімальною перемогою над Ворсклою, яка дозволила луганцям покинути зону перехідних матчів.

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