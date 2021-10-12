Звезда не будет продолжать сотрудничество с арендованным у Фенербахче нападающим Аллахьяром Сайядманешем, сообщает Fotomac.

Динамо имело интерес к двум форвардам из УПЛ, – журналист

Соглашение между луганским клубом и игроком рассчитано до января. Заря решила не использовать опцию выкупа форварда за 3,5 млн евро. Фенербахче уже имеет предложения по Аллахьяру от других клубов.

В прошлом сезоне УПЛ Аллахьяр провел 19 матчей, в которых отметился 5-ю голами и тремя ассистами.

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