Зоря визначилась щодо майбутнього Сайядманеша, – турецький ЗМІ
20:12 - Читать на русском
Форвард Зорі Аллах'яр Сайядманеш попрощається із луганським клубом.
Зоря не продовжуватиме співпрацю з орендованим у Фенербахче нападником Аллах'яром Сайядманешем, повідомляє Fotomac.
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Угода між луганським клубом та гравцем розрахована до січня. Зоря вирішила не використовувати опцію викупу форварда за 3,5 млн євро. Фенербахче вже має пропозиції по Аллах'яру від інших клубів.
У минулому сезоні УПЛ Аллах'яр провів 19 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та трьома асистами.
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