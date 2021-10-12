Зоря не продовжуватиме співпрацю з орендованим у Фенербахче нападником Аллах'яром Сайядманешем, повідомляє Fotomac.

Динамо мало інтерес до двох форвардів із УПЛ, – журналіст

Угода між луганським клубом та гравцем розрахована до січня. Зоря вирішила не використовувати опцію викупу форварда за 3,5 млн євро. Фенербахче вже має пропозиції по Аллах'яру від інших клубів.

У минулому сезоні УПЛ Аллах'яр провів 19 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та трьома асистами.

"Тут вважають, що Лунін отримає шанс": дебютант збірної України відмовив Динамо і проходить жорстку підготовку в Іспанії