Заря официально объявит решение по Рафаилову на следующей неделе, – СМИ

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов будет занимать свою должность еще несколько дней.

Функционер официально покинет луганский клуб в четверг (26 марта), утверждает SportArena.

Генинсон объяснил происхождение информации о своем вероятном назначении в Зарю вместо Рафаилова

Рафаилов сам написал заявление об увольнении якобы из-за разногласий с президентом Зари Евгением Геллером. Главным кандидатом на пост генерального директора луганчан считается Владимир Генинсон. Сейчас клуб, как и другие представители УПЛ, находится на карантине из-за коронавируса.

Сергей Рафаилов работал в Заре с ноября 2009 года. Он стал одним из главных творцов подъема луганчан на ведущие позиции в украинском футболе.

RockStar. Чому Сергій Рафаїлов врятує український футбол?