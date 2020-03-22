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Заря официально объявит решение по Рафаилову на следующей неделе, – СМИ

19:05 46 Читати українською
Заря официально объявит решение по Рафаилову на следующей неделе, – СМИ
Сергей Рафаилов / Фото ФК Заря

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов будет занимать свою должность еще несколько дней.

Функционер официально покинет луганский клуб в четверг (26 марта), утверждает SportArena.

Генинсон объяснил происхождение информации о своем вероятном назначении в Зарю вместо Рафаилова

Рафаилов сам написал заявление об увольнении якобы из-за разногласий с президентом Зари Евгением Геллером. Главным кандидатом на пост генерального директора луганчан считается Владимир Генинсон. Сейчас клуб, как и другие представители УПЛ, находится на карантине из-за коронавируса.

Сергей Рафаилов работал в Заре с ноября 2009 года. Он стал одним из главных творцов подъема луганчан на ведущие позиции в украинском футболе.

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