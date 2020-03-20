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Рафаилов покинет Зарю из-за разногласий с президентом, – СМИ

20 марта 23:13 43 Читати українською
Рафаилов покинет Зарю из-за разногласий с президентом, – СМИ
Сергей Рафаилов / фото: Заря

Кадровая революция в Заре вызвана якобы внутренними разногласиями в менеджменте клуба.

У генерального директора Зари Сергея Рафаилова возникли разногласия с владельцем и президентом луганской команды Евгением Геллером, утверждает Футбол NEWS.

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Сам 66-летний специалист эту информацию не подтверждает: "Ко мне не надо обращаться по этому поводу. Что вы хотите узнать? Я не могу это прокомментировать. Не могу и не хочу. Я ничего не комментирую".

Напомним, что об отставке гендиректора медиа сообщили в четверг, 19 марта. Заявление на увольнение уже якобы подано, а окончательно уйдет менеджер из клуба в конце апреля. На своем посту Сергей Рафаилов работает с осени 2009-го.

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Теги
Сергей Рафаилов Заря Заря Евгений Геллер
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