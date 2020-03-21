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Генинсон объяснил происхождение информации о своем вероятном назначении в Зарю вместо Рафаилова

00:15 22 Читати українською
Генинсон объяснил происхождение информации о своем вероятном назначении в Зарю вместо Рафаилова
Владимир Генинсон (справа) / фото из соцсетей

Бывший президент УПЛ Владимир Генинсон прокомментировал информацию о возможном назначении на должность генерального директора Зари.

"Рафаилов занимает свою должность, он никуда не уходил. Когда я услышал эту информацию, то позвонил ему. Он на месте, он работает. Когда будет другая информация, он сам сообщит. После этого и будет понятно, кто займет его пост. Если вообще кто-то займет.

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Можно понять, откуда пошла эта информация. Заря – это клуб, который меня продвигал в президенты УПЛ, клуб, на домашние матчи которого я езжу, клуб, за который я действительно болею всей душой.

Хотел бы я возглавить этот клуб в качестве генерального директора? Будет предложение – будем думать. На данный момент, наверное, не готов покинуть Киев. Я здесь живу и работаю", – цитирует Генинсона Футбол NEWS.

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Сергей Рафаилов Владимир Генинсон Заря Заря
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