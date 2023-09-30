Уже на первых секундах Заря создала момент, но удар Мишнёва получился неточным. Почти мгновенно имел возможность Герреро, но Варакута легко справился с ударом панамца. Черноморец ответил на это моментом Вакулы, однако Турбаевский справился с ударом в ближний угол.

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Команды продолжили играть на встречных курсах. Герреро даже забил на 13 минуте, но взятие ворот отменили из-за игры рукой у нападающего. Одесситы ответили возможностью Иеде, который головой подрезал в дальний угол. И все это за 15 минут игрового времени! После этого темп игры снизился, уменьшилось количество моментов. Но это не значит, что они совсем исчезли. Дада пробил из-за пределов штрафной, но немного не попал в девятку. Заря ответила попыткой Нагнойного, который обыгрался с Герреро – Варакута потянул непростой удар. Первый тайм так и завершился с нулями на табло.

После перерыва моментов стало меньше. Второй тайм начался с попыток Антюха и Штогрина, но оба удара получились неточными. Яцик, права на которого принадлежат Динамо, воспользовался неудачным выносом защитника, но Ермаков ценой болезненного повреждения заблокировал удар. Лучший момент в игре возник на 73 минуте. Именно Яцик пробил со штрафного, но попал в перекладину!

Получил желтую карточку Кривенцов – тренер Зари был недоволен действиями арбитра. А Яцик получил еще один великолепный шанс, на этот раз выскочив один на один после передачи Антюха. Александр не смог переиграть вратаря, но мяч все равно покатился в направлении ворот, однако не в их створ. Классный момент создал для Зари Вендел – бразилец промчался по левому флангу и отдал на Викентия Волошина, но тот пробил во вратаря.

Еще один момент имел Герреро в компенсированное время – удар панамца на угловой перевел Хадида. Черноморец сумел ответить ударом Шпорна из-за пределов штрафной, с которым едва справился Турбаевский. В итоге, игра так и завершилась со счетом 0:0.

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