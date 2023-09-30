Вже на перших секундах Зоря створила момент, але удар Мишньова вийшов неточним. Майже миттєво мав нагоду Герреро, але Варакута легко впорався з ударом панамця. Чорноморець відповів на це моментом Вакули, однак Турбаєвський впорався з ударом в ближній кут.

Верес у більшості не зумів дотиснути ЛНЗ – VAR допоміг з безглуздим вилученням

Команди продовжили грати на зустрічних курсах. Герреро навіть забив на 13 хвилині, але взяття воріт скасували через гру рукою в нападника. Одесити відповіли нагодою Ієде, який головою підрізав у дальній кут. І все це за 15 хвилин ігрового часу! Після цього темп гри знизився, зменшилась кількість моментів. Але це не означає, що вони зовсім зникли. Дада пробив з-за меж штрафного, але трохи не влучив у дев'ятку. Зоря відповіла спробою Нагнойного, який обігрався з Герреро – Варакута потягнув непростий удар. Перший тайм так і завершився з нулями на табло.

По перерві моментів стало менше. Другий тайм розпочався зі спроб Антюха та Штогріна, але обидва удари вийшли неточними. Яцик скористався невдалим виносом захисника, але Єрмаков ціною болючого пошкодження заблокував удар. Найкращий момент у грі виник на 73 хвилині. Саме Яцик пробив зі штрафного, але поцілив у поперечку!

Отримав жовту картку Кривенцов – тренер Зорі був невдоволений діями арбітра. А Яцик отримав ще один чудовий шанс, цього разу вискочивши віч-на-віч після передачі Антюха. Олександр не зміг переграти воротаря, але м'яч все одно покотився в напрямку воріт, проте не в їхню площину. Класний момент створив для Зорі Вендел – бразилець промчав лівим флангом та віддав на Вікентія Волошина, але той пробив у воротаря.

Ще один момент мав Герреро в компенсований час – удар панамця на кутовий перевів Хадіда. Чорноморець зумів відповісти ударом Шпорна з-за меж штрафного, з яким ледь впорався Турбаєвський. В підсумку, гра так і завершилась з рахунком 0:0.

Шахтар сенсаційно програв Ворсклі – перша поразка лідера УПЛ, репетиція перед ЛЧ вийшла провальною