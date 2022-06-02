Заря не предложила новые контракты ассистентам Виктора Скрипника, сообщает Zaryalg.com.

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В первый день лета истек срок сотрудничества "черно-белых" с тренером Сергеем Поповым, тренером вратарей Андреем Никитиным и тренером по физической подготовке Григорием Ярмашем. Клуб решил не продлевать соглашения со специалистами.

Напомним, контракт Виктора Скрипника с Зарей рассчитан до 30 июня. К слову, СМИ отмечают, что луганский клуб уже вроде бы нашел себе нового специалиста на должность главного тренера.

По итогам сезона 2021/22 Заря заняла в турнирной таблице УПЛ четвертую строчку и будет представлять Украину в Лиге конференций.

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