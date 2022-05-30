"В кулуарах говорят, что Заря уже имеет нового тренера. Я включил свою дедукцию и у меня есть вариант среди украинцев.

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Я знаю, что главный советник Евгения Геллера – Вадим Шаблий, у которого в пуле есть его тренеры. Роман Санжар? По моей информации, он сейчас очень далеко – в Австралии. А вот второй вариант – это Александр Бабич. Для меня это единственная кандидатура, которую подсказывает моя дедукция. Он сейчас тренирует Кривбасс, но его контракт истекает.

Также есть версия, что новый тренер Зари – это зарубежный специалист, знающий чемпионат Украины изнутри, но при этом он не работал у нас в должности наставника какой-либо из команд", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, контракт нынешнего наставника Зари Виктора Скрипника с луганчанами истекает 30 июня.

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