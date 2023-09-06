Зоря наразі завершує ділові стосунки і з Ненадом Лалатовічем, через що не може офіційно представити Валерія Кривенцова новим головним тренером, повідомляє Sport.ua.

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Наразі клуб докладає зусиль, аби виконати усі необхідні формальності перед Лалатовічем. Лише тоді Кривенцов зможе очолити Зорю.

Нагадаємо, останнім клубом Кривенцова був Металіст 1925, який він покинув у жовтні 2022 року і з того часу залишався без роботи. 50-річний фахівець раніше також працював з Маріуполем та молодіжними і юнацькими командами Шахтаря. Лалатовіч же невдало розпочав сезон із Зорею та досить швидко пішов з луганського клубу.

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