УЕФА перенес матч группового этапа Лиги конференций Маккаби – Заря на 25 ноября, утверждает ТаТоТаке. В случае невозможности сыграть 25 ноября в Тель-Авиве место поединка определит израильский клуб. Официального уведомления на момент написания этой новости нет.

Заря жестко отреагировала на попытки Маккаби перенести матч Лиги конференций – официальное заявление луганцев

Источник добавляет, что из-за этого, вероятнее всего, матч УПЛ луганского клуба против Колоса состоится в следующем году. Дело в том, что последний матч еврокубков Заря проводит 14 декабря, а последний тур первого круга УПЛ назначен на 9-е число. В таком случае весной луганцам придется сыграть три дополнительных игры – еще против Шахтера и Динамо.

Напомним, матч Маккаби – Заря должен был состояться 26 октября, но из-за войны ХАМАСа с Израилем его перенесли, хотя украинский клуб предлагал альтернативные варианты. Кстати, после двух туров Лиги конференций Заря набрала 4 очка и занимает второе место группы B. У Маккаби 3 балла и третья позиция.

"Жизнь украинцев священнее?": СМИ Израиля критикуют УЕФА, ФИФА и фанатов Селтика – Заря оказалась в центре внимания