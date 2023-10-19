УЄФА переніс матч групового етапу Ліги конференцій Маккабі – Зоря на 25 листопада, стверджує ТаТоТаке. У разі неможливості зіграти 25 листопада у Тель-Авіві, місце поєдинку визначить ізраїльський клуб. Офіційного повідомлення на момент написання цієї новини немає.

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Джерело додає, що через це найімовірніше матч УПЛ луганського клубу проти Колоса відбудеться наступного року. Річ у тім, що останній матч єврокубків Зоря проводить 14 грудня, а останній тур першого кола УПЛ призначений на 9 число. У такому разі навесні луганцям доведеться зіграти три додаткові гри – ще проти Шахтаря та Динамо.

Нагадаємо, матч Маккабі – Зоря мав відбутися 26 жовтня, але через війну ХАМАСа з Ізраїлем його перенесли, хоча український клуб пропонував альтернативні варіанти. До слова, після двох турів Ліги конференцій Зоря набрала 4 очки і посідає друге місце групи B. У Маккабі 3 бали і третя позиція.

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