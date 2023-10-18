"Заря с пониманием относиться к ситуации, которая сложилась в Израиле. А именно, к войне и террористическим актам на территории страны, что приводит к гибели людей.

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Однако, несмотря на все, надо напомнить, что на территории нашей страны уже практически 10 лет идет война. За это время наши люди, наши болельщики и наша команда пережили многое. Пришлось оставлять собственные дома, начинать жизнь снова и бороться дальше.

За этот период, вопреки тяжелым временам, луганская Заря ни разу не попросила о переносе, как минимум, еврокубковых матчей, и играет в футбол наперекор всему. Даже сейчас, когда во многие места наша команда добирается автобусом (через границы по 15-20 часов), а затем, играя в одной стране, снова возвращается в Украину в течение тех же 20 часов и участвует в собственном чемпионате.

Заря предложила обменяться домашними матчами с Маккаби, либо помочь сопернику организовать их домашний матч на Люблин Арене. Заря вообще не против сыграть домашний матч соперника в любой стране, которую выберут хозяева поля. Но Маккаби хочет перенести поединок, который запланирован на 26 октября, на ноябрь месяц.

В ноябре у "черно-белых" очень сложный календарь. Кроме матчей еврокубков, нас ждут матч в Кубке Украины (в Одессе) и собственный чемпионат. Учитывая очень сложную логистику, не забывая, что Украина тоже является страной, которая продолжает войну и свою борьбу за независимость, не желая пренебрегать внутренними соревнованиями (Кубком и чемпионатом Украины), любой перенос матчей неприемлем для Зари. Мы готовы играть в футбол соблюдая регламенты и календарь соревнований УЕФА и внутреннего чемпионата", – говорится в официальном заявлении луганчан.

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