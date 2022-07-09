Вингер Вячеслав Чурко может продолжить карьеру в Заре, сообщает Zaryalg.com.

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29-летний полузащитник в настоящее время находится в лагере "мужиков" на сборах в Польше и проходит просмотр в луганской команде. Футболист уже успел дебютировать за Зарю в товарищеском матче против Легии, проведя на поле полтора тайма.

Напомним, Чурко – воспитанник Шахтера. Успел поиграть в аренде за Говерлу, Мариуполь, Металлист, венгерскую Академию Пушкаша и итальянский Фрозиноне.

Последним клубом Вячеслава был Колос, в который он перешел из Шахтера летом 2021 года. Война заставила футболиста перебраться в венгерский Мезекевешд. Его контракт с Колосом действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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