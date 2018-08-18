toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЛЬВОВ - ШАХТЕР АНГЛИЯ ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ ТРАНСФЕРЫ

Заря может арендовать форварда, который принадлежит известному португальскому клубу, – Рафаилов

18:23 133 Читати українською
Заря может арендовать форварда, который принадлежит известному португальскому клубу, – Рафаилов
Сергей Рафаилов /фото: ФК Заря

Похоже, луганская Заря наконец нашла себе нового форварда.

Об этом сообщил генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов в комментарии ресурсу FootballHub.

"Да, я говорил с агентами потенциального новичка. Я жду телефонного звонка. Он – футболист из Португалии, права на него принадлежат известному португальскому клубу. Сегодня футболист и агенты говорят о том, чтобы перейти в Зарю.

С агентами мы уже обсудили все условия личного контракта. Это будет аренда с правом выкупа. Мы не можем найти сегодня консенсуса в сроках аренды.

RockStar. Почему Сергей Рафаилов спасет украинский футбол?

Есть еще в запасе бразилец, но там тоже очень-очень сложные переговоры. Потому что права принадлежат, как я понял, каким-то юристам. Они невероятные там условия выдвигают, что я сказал им: я еще не видел футболиста, но я вам уже должен.

Я не тренер, но я склонен думать, что линия атаки она должна быть где-то той крови, южноамериканцы, южноевропейцы. Да, защита, полузащита, это, наверное, должны быть европейцы. Мы видим эту тенденцию. Тот же Луческу играл по такой схеме, сейчас играют много команд. Берут украинцев – это защитники, мощные, сильные. А здесь нужны быстрые с нестандартным футбольным мышлением, больше присуще латиноамериканцам и игрокам с юга Европы: португальцы, испанцы.

Суркис поздравил Зарю с выходом в плей-офф Лиги Европы

В Украине, кого мы хотели, они не пошли к нам. Там условия клуб выдвигал нам очень большие. Брать ради того, чтобы просто заполнить место, тоже не хочется. Нам предлагают украинских футболистов – мы за некоторыми смотрим. Но, это не те футболисты. Должна быть изюминка в игре команды. Ее вносит кто? Такие технические футболисты как Юри, как у нас Бонавентуре был – видно это, харизма есть футбольная", – сказал Сергей Рафаилов.

Теги
Заря Заря Сергей Рафаилов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
14
мин
Вильярреал
21:15
Реал Сосьедад
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук