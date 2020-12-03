В рамках 5-го тура Лиги Европы УЕФА луганская Заря принимает английский Лестер. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.

Матч Заря – Лестер начнется в 19:55 по киевскому времени. Посмотреть матч можно в прямом эфире телеканала "Футбол 1", а также через сервисы Oll.tv и MEGOGO. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Заря стартовала в групповом этапе с трех поражений, но сохраняет шансы на плей-офф благодаря победе над АЕКом в предыдущем туре. Лестер уже гарантировал себе выход из группы, поэтому сыграет в Украине не оптимальным составом.

Стартовые составы команд

Заря: Василь – Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс – Юрченко, Назарина, Кочергин – Громов, Гладкий, Кабаев.

Запасные: Шевченко, Мацапура, Лунев, Перович, Агапов, Алефиренко, Пиддубный, Гринь, Саядманеш.

Лестер: Уорд – Перейра, Морган, Сеюнджю, Джастин – Чаудри, Ндиди – Барнс, Прат, Ундер – Ихеаначо.

Запасные: Якупович, Столарчик, Фофана, Маддисон, Олбрайтон, Перес, Менди, Фукс, Томас, Лешабела, Флин, Нельсон.

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