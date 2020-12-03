У рамках 5-го туру Ліги Європи УЄФА луганська Зоря приймає англійський Лестер. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.

Матч Зоря – Лестер розпочнеться о 19:55 за київським часом. Переглянути матч можна в прямому етері телеканалу "Футбол 1", а також через сервіси Oll.tv та MEGOGO. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Зоря стартувала в груповому етапі з трьох поразок, але зберігає шанси на плей-офф завдяки перемозі на АЕКом в попередньому турі. Лестер вже гарантував собі вихід з групи, тому зіграє в Україні не оптимальним складом.

Стартові склади команд

Зоря: Васіль – Фаворов, Іванісеня, Абу Ханна, Циганікс – Юрченко, Назарина, Кочергін – Громов, Гладкий, Кабаєв.

Запасні: Шевченко, Мацапура, Луньов, Перовіч, Агапов, Алефіренко, Піддубний, Гринь, Саядманеш.

Лестер: Ворд – Перейра, Морган, Сьоюнджю, Джастін – Чаудрі, Ндіді – Барнс, Прат, Ундер – Іхеаначо.

Запасні: Якуповіч, Столарчик, Фофана, Маддісон, Олбрайтон, Перес, Менді, Фукс, Томас, Лешабела, Флін, Нельсон.

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