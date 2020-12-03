Зоря – Лестер: стартові склади на матч Ліги Європи
У рамках 5-го туру Ліги Європи УЄФА луганська Зоря приймає англійський Лестер. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Зоря – Лестер розпочнеться о 19:55 за київським часом. Переглянути матч можна в прямому етері телеканалу "Футбол 1", а також через сервіси Oll.tv та MEGOGO. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
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Зоря стартувала в груповому етапі з трьох поразок, але зберігає шанси на плей-офф завдяки перемозі на АЕКом в попередньому турі. Лестер вже гарантував собі вихід з групи, тому зіграє в Україні не оптимальним складом.
Стартові склади команд
Зоря: Васіль – Фаворов, Іванісеня, Абу Ханна, Циганікс – Юрченко, Назарина, Кочергін – Громов, Гладкий, Кабаєв.
Запасні: Шевченко, Мацапура, Луньов, Перовіч, Агапов, Алефіренко, Піддубний, Гринь, Саядманеш.
Лестер: Ворд – Перейра, Морган, Сьоюнджю, Джастін – Чаудрі, Ндіді – Барнс, Прат, Ундер – Іхеаначо.
Запасні: Якуповіч, Столарчик, Фофана, Маддісон, Олбрайтон, Перес, Менді, Фукс, Томас, Лешабела, Флін, Нельсон.
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