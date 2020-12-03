После победы Зари над АЕКом в прошлом туре у наших болельщиков появилась надежда на продолжение борьбы за евровесну, но шансы очень призрачные. У луганчан и греков сейчас по три зачётных балла, Брага имеет в активе семь, а Лестер уже недосягаем – таким образом, подопечным Виктора Скрипника необходимо набрать от четырёх до шести очков, надеясь на поражения и ничьи конкурентов (прямо сейчас жизненно необходима осечка Браги). Раскладов слишком много, чтобы их описывать в одном абзаце, но и без них понятно – для выхода в 1/16 финала Заре нужно феерическое везение.

Впрочем, борьба должна продолжаться, пока есть шансы. Тем более, что именно в матче против Лестера они не такие уж и низкие: "лисы" уже вышли в евровесну и явно собираются сосредоточиться на чемпионате, где вполне реально зацепиться за лидерство – до первых двух позиций в АПЛ им не хватает трёх очков. Прагматичный Брендан Роджерс в таких условиях не собирается выпускать на ЛЕ сильнейший состав, хотя и против его основы можно играть успешно.

В частности, Фулхэм в понедельник прибил Лестер на выезде, хотя до этого шёл на 19-й позиции с одной победой в активе. При этом в еврокубках вне родных стен англичане выглядит не очень сильно – АЕК переиграли скромно (1:2), а от поражения в Португалии "лисы" спаслись аж в компенсированное время.

В игровом плане Лестер – типичная команда Брендана Роджерса. Дисциплинированная, куражная, заточенная на быстрые контратаки, но не беспроблемная. В хороший день его подопечные способны забить пять голов в ворота Манчестер Сити или сокрушить Брагу, но в такой же хороший день "лисы" могут бесславно слить Астон Вилле или Фулхэму. Прессинг в АПЛ у этого колетиву посредственный, по количеству проникающих передач в чемпионате он ближе ко дну таблицы, но и соперникам Лестер редко позволяет разрезать оборону.

Эти особенности характерны для английского первенства, а вот для Зари всё будет гораздо сложнее. Первый матч завершился разгромом при минимальных усилиях островитян и при весьма простой тактике – "лисы" разбили луганский "ромб" схемой 4-2-3-1 с насыщенными флангами. Этим они заставляли украинцев действовать широко, открывая зоны в центре. Кроме того, бронзового призёра УПЛ уверенно задавили в единоборствах.

Впрочем, встреча в Запорожье не должна быть такой же простой для Лестера, ведь Виктор Скрипник изменил схему своей команды на 4-3-3, а его подопечные в двух последних поединках оформили разгрома со счётом 3:0 (пострадали АЕК и Минай). При этом Заря играет дома, будучи более свежей в физическом плане, ведь после паузы на матчи сборных "чёрно-белые" получили дополнительную неделю отдыха. В конце концов, луганчане лучше мотивированы, а коронавирусный футбол слишком непредсказуем. Шансы есть.

Кадровая ситуация

Всё в Заре выглядело бы неплохо, если бы не проблемы в кадровом плане. Луганчанам из-за дисквалификации не поможет Вернидуб, слишком много разговаривавший с арбитром в Греции, а Руфати и Цвек залечивают повреждения. Таким образом, в центре защиты нарисовалась дыра, которую будут прикрывать или опорники, или молодые резервисты – хотя и в основном составе оборона у команды далека от идеала. Кроме того, Заря не может рассчитывать на травмированных Хомченовского и Гречкина.

Брендан Роджерс, свою очередь, пообещал предоставить шанс молодым исполнителям, а также Перрейре, Союнчу и Ндиди – они только вернулись после травмы. Существуют вопросы относительно участия в игре Кастаня – решение по нему будут принимать в день игры, но вряд ли фулбеком станут рисковать сегодня. Точно не сыграет Амарти, у которого травма бедра.

Ориентировочные составы на матч Заря – Лестер

Заря: Шевченко – Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс – Юрченко – Кочергин, Назарина, Кабаев – Гладкий, Громов

Лестер: Шмейхель – Джастин, Союнчу, Фукс – Перрейра, Тилеманс, Ндиди, Томас – Ундер, Мэддисон – Ихеаначо

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Очевидно, что даже ослабленный состав Лестера является фаворитом матча с Зарей. Англичане привыкли работать в высоком темпе, резервисты будут бороться за место в старте, а в помощь им точно выпустят 4-5 топовых исполнителей – и это при том, что Перрейра, Союнчу и Ндиди также тянут на этот статус. В предыдущем матче нашу команду разгромили без особых усилий, поэтому нет ничего удивительного в низких коэффициентах на победу "лис".

Заря, однако, в последнее время демонстрировала очень симпатичный футбол – как по результатам, так и в тактическом плане. Это уже не депрессивный коллектив, который катает мяч в 30 метрах от ворот и божится, что не знает причину поражений – сегодняшняя Заря агрессивна, быстра, гибкая и злая. Конечно, одних только этих характеристик для успеха в матче с "лисами" может не хватить, но сейчас в луганчан хотя можно можно верить.

Не верится только в отсутствие пропущенных Зарей голов, но забить в ответ и выцарапать ничью с Лестером команде вполне по силам – тем более, на своём поле. На этот результат точно можно ставить, а там уже как карта ляжет.