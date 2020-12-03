Після перемоги Зорі над АЕКом у минулому турі в українських вболівальників зажевріла надія на продовження боротьби за євровесну, але шанси дуже примарні. У луганців та греків нині по три залікових бали, Брага має в активі аж сім, а Лестер вже недосяжний – таким чином, підопічним Віктора Скрипника необхідно набрати від чотирьох до шести очок, сподіваючись на поразки та нічиї конкурентів (прямо зараз життєво потрібна осічка Браги). Розкладів занадто багато, щоб їх описувати в одному абзаці, але і без них зрозуміло – для виходу в 1/16 фіналу Зорі потрібне феєричне везіння.

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Втім, боротьба повинна тривати, поки є шанси. Тим паче, що конкретно в матчі проти Лестера вони не такі вже й низькі: "лиси" вже вийшли у євровесну і явно збираються зосередитись на чемпіонаті, де цілком реально зачепитися за лідерство – до перших двох позицій в АПЛ їм не вистачає трьох очок. Прагматичний Брендан Роджерс за таких умов не виставить на ЛЄ свій найсильніший склад, хоча й проти його основи можна грати успішно.

Зокрема, Фулхем у понеділок прибив Лестер на виїзді, хоча до того йшов на 19-й позиції з однією перемогою в активі. При цьому в єврокубках на виїзді англійці виглядають не дуже сильно – АЕК переграли скромно (1:2), а від поразки у Португалії "лиси" врятувалися аж у компенсований час.

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В ігровому плані Лестер – типова команда Брендана Роджерса. Дисциплінована, куражна, заточена на швидкі контратаки, але не безпроблемна. В хороший день його підопічні здатні забити п'ять голів у ворота Манчестер Сіті чи розтрощити Брагу, але в такий же хороший день "лиси" можуть безславно згоріти Астон Віллі чи Фулхему. Пресинг в АПЛ у цього колетиву посередній, за кількістю проникних передач в чемпіонаті він ближчий до дна таблиці, але і суперникам Лестер рідко дозволяє розрізати власну оборону.

Ці особливості характерні для англійської першості, а от для Зорі все буде набагато складніше. Перший матч завершився розгромом при мінімальних зусиллях острів'ян та за досить простої тактики – "лиси" розтрощили луганський "ромб" схемою 4-2-3-1 з насиченими флангами. Цим вони змушували українців діяти широко, відкриваючи зони у центрі. Крім того, бронзового призера УПЛ впевнено задавили в єдиноборствах.

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Втім, зустріч у Запоріжжі не повинна бути такою ж простою для Лестера, адже Віктор Скрипник змінив схему своєї команди на 4-3-3, а його підопічні у двох останніх поєдинках оформили розгроми з рахунком 3:0 (постраждали АЕК та Минай). При цьому Зоря гратиме вдома й виглядатиме свіжішою у фізичному плані, адже після паузи на матчі збірних "чорно-білі" отримали додатковий тиждень відпочинку. Зрештою, луганці краще вмотивовані, а коронавірусний футбол занадто непередбачуваний. Шанси є.

Кадрова ситуація

Все у Зорі виглядало б непогано, якби не проблеми в кадровому плані. Луганцям через дискваліфікацію не допоможе Вернидуб, який занадто багато розмовляв з арбітрами у Греції, а Руфаті та Цвек заліковують пошкодження. Таким чином, в центрі захисту намалювалася діра, яку будуть прикривати або опорники, або молоді резервісти – хоча й в основному складі оборона у команди далека від ідеалу. Крім того, Зоря не може розраховувати на травмованих Хомченовського та Гречкіна.

Брендан Роджерс, свою чергою, пообіцяв надати шанс молодим виконавцям, а також випустити Перрейру, Союнчу та Ндіді – вони тільки-но повернулись після травми. Існують сумніви щодо участі у грі Кастаня – рішення по фулбеку прийматимуть в день гри, але навряд чи ним стануть ризикувати сьогодні. Точно не зіграє Амарті, у якого травма стегна.

Орієнтовні склади на матч Зоря – Лестер

Зоря: Шевченко – Фаворов, Іванісеня, Абу Ханна, Циганікс – Юрченко – Кочергін, Назарина, Кабаєв – Гладкий, Громов

Лестер: Шмейхель – Джастін, Союнчу, Фукс – Перрейра, Тілеманс, Ндіді, Томас – Ундер, Меддісон – Іхеаначо

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Очевидно, що навіть ослаблений склад Лестера є фаворитом матчу із Зорею. Англійці звикли працювати у високому темпі, резервісти будуть боротись за місце у старті, а в допомогу їм точно випустять 4-5 топових виконавців – і це при тому, що Перрейра, Союнчу та Ндіді також тягнуть на цей статус. У попередньому матчі нашу команду розтрощили без особливих зусиль, тож немає нічого дивного у низьких коефіцієнтах на перемогу "лисів".

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Втім, Зоря останнім часом демонструвала дуже симпатичний футбол – як за результатами, так і в тактичному плані. Це вже не депресивний колектив, який катає м'яч в 30 метрах від воріт і божиться, що не знає причину поразок – сьогоднішня Зоря агресивна, швидка, гнучка й зла. Звісно, одних лише цих характеристик для успіху в матчі з "лисами" може бути замало, але зараз у луганців хоча б можна вірити.

Не віриться тільки у відсутність пропущених Зорею голів, але забити у відповідь та видряпати нічию з Лестером команді цілком до снаги – тим паче, на власному полі. На цей результат точно можна ставити, а там вже як карта ляже.

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