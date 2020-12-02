Marca: Київ підтвердив занепад Мадрида

"З Києва 2018-го до Києва 2020-го. Команда, яка раніше здавалася непереможною, розвалюється на очах. Майстер-клас Зізу для Ліверпуля і великий тріумф тієї пам'ятної ночі – не більше ніж далекий спогад. Француз допоміг "бланкос" виграти три ЛЧ поспіль, але після цього настали темні часи. Славетний мадридський Реал ризикує скотитись до рівня Ліги Європи. Знаковий для нас стадіон демонструє повний занепад колись великого колективу.

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У матчі проти Шахтаря Мадрид був блідою тінню самого себе зразка 2018-го. Українці пропустили 10 м'ячів від гладбахської Борусії, але підопічні Зізу жодного разу не скористались вразливістю суперника. Нікчемна реалізація – це вирок для нинішнього Реала. Усі свої 5 м'ячів Шахтар провів у ворота Куртуа – досить показово. Усе могло б завершитись трагічніше, якби не бельгійський кіпер. Шахтар готовий битися до кінця, останній тур гарантує шалену розв'язку.

Каштру дочекався, поки в гостей закінчиться пальне. Вистоявши у першому таймі, Шахтар де Жанейро знову присоромив оборону недавніх чемпіонів Європи на контратаках. Реал отримав черговий "Вальдебебас", щоправда, цього разу донецькі бразильці влаштували карнавал після перерви. Між м'ячем Дентінью і першими замінами Зізу минуло 19 хвилин, і за цей час господарі могли остаточно поховати інтригу. Варан заблокував удар Марлоса, Куртуа не дозволив відзначитись Тете.

Маріано, Іско і Вінісіус зовсім не оживили гру, натомість головний джокер Каштру – Соломон – продемонстрував вражаючу упевненість. Поразка створила дуже потворну картину для Мадрида, який буде страждати до самого кінця", – пише Marca. Цікаво, що більшість читачів мадридського видання виступають за негайну відставку Зізу. Роль рятівника відводиться Маурісіо Почеттіно.

AS: Ми – м'ясо Ліги Європи

Авторитетний Томас Ронсеро (понад 1 млн підписників у Твіттері), редактор відділу газети AS, що займається виключно Реалом, дуже болісно сприйняв українське фіаско.

"Це мало статися саме в Києві, на стадіоні, де ми завоювали 13-й кубок європейських чемпіонів. То була жахлива карикатура на успішний клуб. Мадрид нагадував картину Доріана Грея – без особистості, без голів, без ударів і без характеру проти суперника, якого Гладбах нокаутує з рахунком 6:0. Як взагалі можливо, що ця команда забила нам 5 голів? Вони поглумились над кольорами великого Мадрида.

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Зідан – перший, хто має понести відповідальність за результат. Якщо ти залишаєш Каземіро на лаві запасних, чому немає заміни? Зате Маркос Льоренте виявився непотрібним, йому вказали на двері.... Менді грубо помилився під час першого гола, і хто грав на цій позиції до нього? Правильно – Регілон, якого Зідан навіть не хотів бачити. Минуло два сезони відтоді, як ми виграли Лігу чемпіонів... Хто був головною фігурою тієї команди? Кріштіану Роналду. Ми продали його за 100 мільйонів, стільки ж коштували Одріосоли та Йовіч. Це кепське управління, починаючи від керівництва і закінчуючи тренерським штабом. Ми завжди будемо любити Зідана, але зараз він сильно помиляється. Він втратив зв'язок з роздягальнею. Ми – м'ясо Ліги Європи".

Cadena SER спеціально для "Футбол 24"

"Мадрид втратив колишню могутність. Клуб майже не підписує серйозних виконавців після київського фіналу ЛЧ, тому Бензема залишився без якісної підтримки в атаці. Так, просто хороших гравців вистачає, але їх не можна назвати топовими. По-друге, складається враження, що Зізу погано готує команду до схожих матчів. Він банально не усвідомлює сили суперника. У Ла Лазі Мадрид також провалюється з посередніми колективами, які значно поступаються у класі. "Бланкос" отримують стільки неприємностей через елементарну необізнаність, поверхневий аналіз суперників на кшталт вашого Шахтаря.

Велика гординя не дозволяє гравцям Реала налаштуватись належним чином, вони гадають, що інші команди, як Алавес або Шахтар, не бігають і не б'ються. Звісно, все посипалось після відходу Роналду. Зараз лише Бензема забиває – це не нормально для такого великого клубу. Можлива відставка Зідана? Так, є велика ймовірність, що його звільнять за умови невиходу з групи. Він перебуває на волосинці, адже Флорентіно не любить програвати, тим паче у Лізі чемпіонів", – зазначає один провідних фахівців популярного радіо Хосе Луїс Рохі Прієто.

Mundo Deportivo: Мадрид – це ніхто у Європі

Каталонські ЗМІ відверто зловтішаються, хоча після лісабонських 2:8 було б непогано згадати про скромність. "Криза поширюється на історичний "фетиш" королівського клубу – Лігу чемпіонів. Несподівана поразка від хворобливого Шахтаря змушує Зізу відповідати на незручні запитання про власну відставку. Ефективні донецькі бразильці разом з провальною обороною "бланкос", яка страждає без Рамоса – основна причина європейської ганьби Реала. Більше немає місця для виправдань. Через тиждень "королі" зіграють в російську рулетку.

Нинішній Мадрид – це слабка і безхарактерна команда. Вони програли вже п'ять матчів зі старту сезону, навіть повернення Бензема не допомагає. Зараз їх може залякати будь-хто, Шахтар – не виняток. Після непоганого першого тайму донеччани затероризували "бланкос" швидкими контратаками. Зізу перебуває на межі звільнення, але він не єдиний винуватець: ветерани більше не витягують Реал на власних плечах, а якісних підписань просто немає. Якщо Мадрид не продемонструє належну реакцію у двох наступних матчах (Севілья і Брусія), француз ризикує втратити посаду перед дербі з Атлетіко. Почеттіно пильно стежить за ситуацією", – йдеться у колонці редактора Mundo Deportivo Жозепа Марії Артеллса.

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