Заря – Карпаты: смотреть прямую трансляцию онлайн

Заря принимает Карпаты в 15-м туре УПЛ 2018/19. Составы и видео онлайн-трансляцию смотрите на "Футбол 24"

Битва за шестое место, дающее право продолжать борьбу за еврокубки во второй части чемпионата Украины. Матч Заря – Карпаты стартует в 17:00 по киевскому времени. Хозяева опережают "львов" на 2 очка, поэтому команда Мораиша в случае победы выскочит на 6-ю строчку. Победная серия львовян во всех турнирах длится 3 матча. Обе команды успели выйти в 1/4 Кубка Украины. В прошлом туре в Одессе команда Вернидуба прервала 6-матчевую серию без побед в Премьер-лиге.

Заря – Карпаты: анонс матча УПЛ

Заря: Фелипе – Тимчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко – Годиенко, Силас – Караваев (к), Арвеладзе, Хомченовский – Майборода

Запасные: Махарадзе, Харатин, Леднев, Кабаев, Громов, Чеберко

Карпаты: Никита Шевченко – Мирошниченко (к), Ковтун, Бородай, Лебеденко – Швед, Ди Франко, Кльоц, Карраскаль – Понде – Гуцуляк

Запасные: Кучинский, Мендес, Мякушко, Мегремич, Папа Гуйе, Вербный, Варгас

Заря – Карпаты: смотрите видео трансляции онлайн 10.11.2018 – УПЛ 2018/19