Заря обратила внимание на 20-летнего полузащитника Фламенго Юри де Оливейру, сообщает Jornal O Dia.

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Луганчане уже сделали официальное предложение бразильскому клубу относительно их игрока. "Мужики" предлагают арендовать Юри на год без финансовой компенсации, но с опцией выкупа за сумму, которая будет согласована сторонами. Самому футболисту было предложено повышение зарплаты по сравнению с той суммой, которую он получает сейчас во Фламенго. Как следствие, Юри взял время на размышления.

К слову, де Оливейра – один из ключевых талантов академии Фламенго. За молодежную команду он провел более 40 матчей. Его контракт с бразильцами действует до конца 2022 года. Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.

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