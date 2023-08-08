Главный тренер Ворсклы Виктор Скрипник мог покинуть свой пост уже во Львове после матча с Рухом, который полтавчане провалили.

Украинский специалист Виктор Скрипник, ныне возглавляющий полтавскую Ворсклу, может уже в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом сообщает издание Спортивка.

Скрипник отказался общаться с журналистами после сокрушительного поражения от Руха – на это повлиял разговор с руководством

По сообщению источника, после проигранного матча второго тура УПЛ, где Ворскла играла против львовского Руха, в раздевалку вошел один из руководителей клуба. Там состоялся жесткий разговор с футболистами команды и коучем Виктором Скрипником. По его итогам руководство Ворсклы все же дало Скрипнику несколько матчей на исправление ситуации.

Напомним, Ворскла проиграла грузинской Диле в квалификации Лиги конференций. В номинально домашнем матче подопечные Скрипника обыграли грузин со счетом 2:1, но на выезде уступили 1:3.

В следующем туре Ворскла сыграет с луганской Зарей. Матч запланирован на воскресенье, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15.00.

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