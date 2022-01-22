"Конфликт Зари с Артемом Громовым заморожен, наступило перемирие. Игрока вернули в первую команду и со вчерашнего вечера он уже на сборах в Турции.

Второй изгнанник Зари: Громова перевели в дубль из-за желания уйти

Вопрос смены клуба в это межсезонье больше не актуален. Сегодня Громов присоединяется к тренировкам и как минимум до лета будет частью Зари. После этого истекает контракт и продлевать его на предложенных клубом условиях футболист пока не собирается", – сообщил журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале BurBuzz.

Напомним, контракт Громова с Зарей действует до 30 июня 2022 года. Руководство луганского клуба решило применить к Артему "кейс Владислава Кочергина": в случае отказа продлять соглашение – "мариновать" футболиста в дубле. Однако, сторонам удалось достичь договоренностей и выйти из патовой ситуации.

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