Заря и Брейдаблик играют в 6 туре Лиги конференций 2023/24. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Заря – Брейдаблик стартовал в 22:00 по киевскому времени. Как и в предыдущих турах Лиги конференций, луганская команда принимает своего соперника в польском Люблине. Для обеих команд эта игра станет последней в 2023 году и в еврокубковом сезоне 2023/24.

Заря – Брейдаблик: анонс матча Лиги конференций

Турнирного значения эта игра уже не имеет. Заря после 5 туров набрала 4 очка и гарантированно финиширует на третьей позиции группы B. Брейдаблик проиграл все матчи и попытается хотя бы набрать первые баллы в групповом турнире. Поединок второго тура в Исландии завершился победой луганцев со счетом 1:0 – единственный гол забил Игорь Горбач.

Где смотреть матч Заря – Брейдаблик? Онлайн-трансляция игры доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Заря: Сапутин – Боль, Джордан, Батагов, Снурницын – Мичин, Мишнев, Чурко, Горбач – Герреро, Антюх.

Брейдаблик: А. Эйнарссон – Йеоман, Муминовіч, В. Маргейрссон, Ингварссон – Гюннлейгссон, Сигурдарсон, Лудвикссон – В. Эйнарссон, Сванторссон, Стейндорссон.