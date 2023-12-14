Зоря і Брейдаблік грають у 6 турі Ліги конференцій 2023/24. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Зоря – Брейдаблік стартує о 22:00 за київським часом. Як і в попередніх турах Ліги конференцій, луганська команда приймає свого суперника у польському Любліні. Для обох команд ця гра стане останньою у 2023 році та єврокубковому сезоні 2023/24.

Зоря – Брейдаблік: анонс матчу Ліги конференцій

Турнірного значення ця гра вже не має. Зоря після 5-ти турів набрала 4 очки і гарантовано фінішує на третій позиції групи B. Брейдаблік програв усі матчі та спробує бодай набрати перші бали у груповому турнірі. Поєдинок другого туру в Ісландії завершився перемогою луганців з рахунком 1:0 – єдиний гол забив Ігор Горбач.

Де дивитися матч Зоря – Брейдаблік? Онлайн-трансляція гри доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Зоря: Сапутін – Боль, Джордан, Батагов, Снурніцин – Мічін, Мишньов, Чурко, Горбач – Герреро, Антюх.

Брейдаблік: А. Ейнарссон – Єоман, Муміновіч, В. Маргейрссон, Інгварссон – Гюннлейгссон, Сігурдарсон, Лудвікссон – В. Ейнарссон, Сванторссон, Стейндорссон.