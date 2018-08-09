Заря – Брага: прогноз на матч Лиги Европы

Звезда на своем поле померится силами с португальской Брагой в 3 раунде квалификации Лиги Европы-2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Заря – Брага состоится 9 августа в Запорожье на стадионе Славутич Арена. Начало игры в 21:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Заря – Брага: анонс матча квалификации Лиги Европы

Несмотря на домашней статус матча, Заря все равно считается аутсайдером. Авторитетная букмекерская контора William Hill на победу луганчан выставила коэффициент 3.7, тогда как успех Браги оценивается в 2.15, а ничья – в 3.1.

Что касается выхода в следующий раунд квалификации Лиги Европы, то здесь вера букмекеров в Зарю еще меньше – коэффициенты 4.33 против 1.2 в пользу португальцев.

Специалисты Bwin солидарны с коллегами – отводят Браге статус фаворита. На пиренейцев можно поставить за 2.1, а выигрыш Зари оценивается аж в 3.3, ничья – в 3.1.

Поединок на Славутич Арене вряд ли будет зрелищным, эксперты ожидают немного голов. На стандартный тотал больше 2,5 предлагают высокий коэффициент 2.3, а на соответствующий тотал меньше – всего 1.55.

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Отметим, что луганская Заря не слишком удачно стартовала в УПЛ – лишь 4 очка после 3 туров. В Португалии чемпионат еще не начался, поэтому Брага готовится к противостоянию через товарищеские матчи, в которых ни разу не проиграла.