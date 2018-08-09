Зоря – Брага: прогноз на матч Ліги Європи

Зоря на власному полі поміряється силами з португальською Брагою в 3 раунді кваліфікації Ліги Європи-2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Зоря – Брага відбудеться 9 серпня в Запоріжжі на стадіоні Славутич Арена. Початок гри о 21:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Зоря – Брага: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Незважаючи на домашній статус матчу, Зоря все одно вважається аутсайдером. Авторитетна букмекерська контора William Hill на перемогу луганців виставила коефіцієнт 3.7, тоді як успіх Браги оцінюється в 2.15, а нічия – в 3.1.

Що стосується виходу в наступний раунд кваліфікації Ліги Європи, то тут віра букмекерів у Зорю ще менша – коефіцієнти 4.33 проти 1.2 на користь португальців.

Фахівці Bwin солідарні з колегами – відводять Бразі статус фаворита. На піренейців можна поставити за 2.1, а виграш Зорі оцінюється аж в 3.3, нічия – в 3.1.

Поєдинок на Славутич Арені навряд чи буде видовищним, експерти очікують небагато голів. На стандартний тотал більше 2,5 пропонують високий коефіцієнт 2.3, а на відповідний тотал менше – лише 1.55.

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Відзначимо, що луганська Зоря не надто вдало стартувала в УПЛ – лише 4 очки після 3 турів. У Португалії чемпіонат ще не розпочався, тому Брага готується до протистояння через товариські матчі, в яких жодного разу не програла.