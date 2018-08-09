Заря – Брага: анонс матча квалификации Лиги Европы

Сегодня вечером луганская Заря сыграет против португальской Браги в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Анонс игры читайте на Футбол 24.

Заря – Брага

9 августа, 21:30, Запорожье, "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Тобиас Вельц (Германия)

Телетрансляция на канале "2+2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Заря отдала бронзовые награды прошлого сезона УПЛ Ворскле, и теперь подопечным Вернидуба нужно проходить сразу двух соперников на пути в групповой турнир Лиги Европы, к участию в котором команда уже начала привыкать. Сегодня луганская команда начнет первый раунд "битвы за евроосень" в Запорожье матчем с португальской Брагой.

Вероятно, Заря получила одного из самых сложных соперников на этом этапе турнира и луганской команде предстоит очень серьезный экзамен против одного из лучших португальских клубов. Для того, чтобы сохранить хорошие шансы на выход в следующий раунд, сегодня вечером Заря должна продемонстрировать все лучшее, на что она способна.

Вчера. Запорожье. Заря проводит предматчевую тренировку

Старт сезона для луганчан вышел весьма неоднозначным: за стартовой победой над Мариуполем последовали поражение от Александрии и ничья с Черноморцем. Очевидно, что Брага – это совсем другой уровень, команда регулярно принимает участие в еврокубках и нередко доходит до различных стадий плей-офф Лиги Европы, а не так давно (2011) была финалистом этого турнира.

Вернидуб: Брага была бы среди лидеров в УПЛ

Брага, как это и положено португальскому клубу, любит владеть мячом, и скорее всего, будет играть против Зари первым номером. Ключом к успеху Зари в этом противостоянии должна стать надежность в обороне, а также плотная игра в опорной зоне. Очень важно не дать разгуляться лидеру португальцев – Рикарду Орте. Обычно именно от этого атакующего хава идет наибольшая опасность у ворот соперников Браги. Орта многое умеет, может обыграть, отдать ключевую передачу, но при этом он еще является и прекрасным завершителем атак. Также в составе соперника Зари следует выделить опытного бразильского полузащитника – Клаудемир, успевшего до Браги поиграть в Европе за Витесс, Копенгаген и Брюгге.

Заря летом потеряла сразу несколько игроков, которых можно отнести к ключевым, и далеко не на всех позициях Юрий Вернидуб имеет равноценные замены. Не следует наставнику Зари сильно волноваться за последний рубеж, ведь у него в распоряжении есть опытный и квалифицированный Заури Махарадзе, на правом фланге защиты даже после ухода Евгения Опанасенко есть альтернатива в виде ветерана Каменюки и молодого воспитанника киевского Динамо – Тымчика.

Подопечные Абеля Феррейры также успели опробовать газон Славутич-Арены

Наибольшая же проблема Зари кроется в нападении. После ухода Юри Фрейтаса большие надежды были возложены на Фопала, но опальный француз в июле был отправлен Вернидубом в дубль "на перевоспитание". Артем Громов, нередко игравший на позиции центрального нападающего, получил серьезную травму и также не сможет помочь своей команде в противостоянии с Брагой. Фактически единственным вариантом Зари в атаке является бразильский форвард Рафаэль Ратау, который в последнем матче Зари против Черноморца открыл счет забитым голам за луганский клуб. Остается надеяться, что Рафаэль заиграет в Заре не хуже Бонавентуре и Юри, а прекрасный шанс показать себя Европе у него будет уже сегодня.

Абель Феррейра: Заря – агрессивная команда, будем остерегаться контратак

Проблемой для Браги теоретически может стать тот факт, что сегодняшний поединок будет первым официальным для португальцев в этом сезоне. Подопечные Абеля Феррейры провели уже достаточно товарищеских встреч, но чемпионат Португалии стартует только в этот уикенд, поэтому есть надежда, что Брага не успела набрать оптимальные кондиции. С другой стороны, соперник Зари достаточно плодотворно провел предсезонную подготовку, а вишенкой на торте стали стали три погрома английских клубов (Халл – 4:1, Миллуолл – 3:0 и Ньюкасл – 4:0). Особенно выделяется победа над "сороками". Все 4 мяча португальцы забивали после перерыва, и, что называется, "на любой вкус": дальний точный выстрел от Орты, наказание соперника за обрезку на своей половине поля, идеальная контратака и не менее идеальный розыгрыш стандарта. Заре следует очень остерегаться быстрых контратак португальского клуба, ведь Брага буквально за несколько секунд способна разыграть острую атаку.

Статистика противостояний и интересные факты

Заря и Брага ни разу в истории не играли между собой, однако португальцы шесть раз играли с донецким Шахтером и еще дважды с киевским Динамо. Для горняков Брага является едва ли не самым удобным еврокубковым соперником из всех, ведь Шахтер во всех шести поединках праздновал победы. Динамо же, в свою очередь, неожиданно вылетело от Браги на стадии ¼ Лиги Европы 2010/2011, хотя и не проиграло (1:1 дома и 0:0 на выезде). Именно в том сезоне Брага дошла до финала турнира, где уступила землякам из Порту.

Заря может сыграть с РБ Лейпциг или Университатей в плей-офф Лиги Европы

Кадровая ситуация

Как уже отмечалось выше, главной кадровой проблемой Зари является травма одного из лидеров атаки Артема Громова. Брага же прибыла в Украину без травмированных Рикарду Феррейры (центрбек) и нападающего Паулинью. Отсутствие последнего является положительной новостью для защиты Зари, ведь именно этот форвард является главной ударной силой Браги в атаке.

Слова

Юрий Вернидуб, главный тренер Зари:

Брага – это один из лидеров в Португалии рядом с Порту, Бенфикой и Спортингом. Команду мы хорошо изучили, осталось выйти на поле и показать зрелищную и хорошую игру. Что касается состава на матч, то в принципе определился с ним на 80-90%

Абель Феррейра, главный тренер Браги:

Подготовились к этой игре, хорошо изучив соперника. Работали над их сильными и слабыми сторонами. Знаем, что Заря – непростая, достаточно опытная команда, которая последние пять лет находится в топ-4 украинского чемпионата. Мы же команда с менталитетом победителей, и приложим максимум усилий, чтобы победить

Ориентировочные составы на матч Заря – Брага

Заря: Махарадзе – Каменюка, Вернидуб, Сваток, Чеберко – Гордиенко, Силас, Харатин, Хомченовский, Караваев – Рафаэль Ратау

Брага: Матеус – Гойяно, Рауль Силва, Бруно Виана, Жефферсон – Вукчевич, Эсжайю, Клаудемир, Орта – Диего Соуза, Уилсон Эдуарду

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Артур Киселевский, Футбол 24