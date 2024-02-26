Матч Александрия – Шахтер состоится сегодня, 26 февраля, на стадионе КСК “Ника”. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно в приложении на Setanta Sports, а также на других провайдерах из списка UPL.TV. Игру рассудит Денис Шурман.

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С обновленным Шахтером болельщики и эксперты уже успели познакомиться. Реакция была традиционной: сыграли вничью с Марселем – "вау, круто, организованный хаос". Проиграли – "фуууу, ничо не понятно, нет тактики и глаза не горят". Что наиболее иронично, обе оценки выглядят вполне справедливо.

Дончане на сборах наигрывали модель с кучей перемещений (особенно на правом фланге), со значительным расширением функционала Конопли, подъемом Судакова, беготней одного из центрхавов от штрафной до штрафной и изоляциями для Кевина. Это приносило успех в коротких розыгрышах на первых двух третях, но оставляло кучу пространства для соперников – при этом на чужой трети возникали трудности.

Так где-то с Марселем и сыграли. Комбинации были, из-под давления выходили, завершение хромало, контратаки прилетали. Шахтер мог быть прекрасным и ужасным даже не по ходу одного матча, а по ходу одного тайма. При этом остались старые проблемы с защитниками, уязвимыми при работе 1-в-1 и при оценке ориентиров. Все это изрядно тревожит фанов "горняков" перед стартом в весенней части чемпионата.

Также болельщиков раздражает кадровая политика, направленная на подписание надцатого ценного вингера при отсутствии альтернатив Степаненко. Да и в центре обороны давно нужно качественное усиление (а не подписание на далекую и сомнительную перспективу). Тарас пропустил все сборы, но все равно играет – однако годы уже не те, и перекрывать колоссальные разрывы опорнику все сложнее.

Словом, соперникам Шахтера есть, где разгуляться. Но сможет ли разгуляться конкретно Александрия? Опыт первого круга показал, что недооценивать команду Руслана Ротаня не следует – против грандов его подопечные играют значительно лучше, чем против аутсайдеров. Сильные соперники дают пространство за спинами, а вот вскрывать низкие блоки "желто-зеленым" тяжело. "Горнякам" и динамовцам они создали серьезные проблемы, едва не отобрав очки.

Финансов у Александрии немного, однако клуб пытался проводить кадровое обновление. Прежде всего, запомнились подписания копеечных латиноамериканцев, у которых есть хоть какая-то "изюминка" – с нынешними возможностями для скаутов такой подход имеет определенные шансы на успех. Также стоит упомянуть о возвращении Дениса Костышина из США.

Трудно понять, в каком составе будет играть Александрия. Руслан Ротань проводил широкомасштабную ротацию, не меняя только центрбека Логинова. Из этого можно сделать вывод, что только Сергей более-менее способен продвигать мяч. Посмотрим, сработает ли весной такой подход к подготовке.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Александрия – Шахтер

Александрия: Ермаков – Скорко, Логинов, Кравченко, Смирный – Михайленко, Сигеев – Джевани, Шостак, Шулянский – Погорелый

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Энигалду – Сикан

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Матч первого круга, поединки с новой элитой УПЛ (Кривбасс, Полесье, СК) и противостояние с Марселем намекают, что Шахтеру с Александрией будет непросто. Слишком уязвима у "горняков" оборона, слишком нестабильна эта команда и мало конкретики на чужой трети поля. Да и Руслан Ротань, при всех минусах – системный тренер с гейм-менеджментом и идеями, а не старомодный физкультурник.

Очень легко поверить, что хозяева забьют хотя бы один гол. Впрочем, разница в классе максимально большая – она сказывалась и против Шахтера в первом круге, и против Динамо. Вряд ли Александрия сможет долго держаться на уровне дончан, поэтому ставим на победу подопечных Марино Пушича.

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