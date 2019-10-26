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Красивый гол Русина в видеообзоре Заря – Ворскла – 4:0

21:36 124 Читати українською
Красивый гол Русина в видеообзоре Заря – Ворскла – 4:0
Радость игроков Зари / фото ФК Заря

Заря разгромила Ворсклу в матче 12-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – Ворскла.

16’ Назарий Русин
45+2’ Владлен Юрченко
61’ Владислав Кабаев
77’ Богдан Леднев
 
Владимир Баенко 56’
16’ Назарий Русин
45+2’ Владлен Юрченко
56’ Владимир Баенко
61’ Владислав Кабаев
77’ Богдан Леднев

Заря уничтожила Ворсклу в домашнем матче. Счет открыл Русин на 16-й минуте, попав красивым ударом в девятку. До перерыва Юрченко с пенальти увеличил преимущество луганчан. Во втором тайме Кабаев сделал счет разгромным (Леднев ассистировал, как и в моменте с голом Русина). А точку в матче поставил тот же Леднев, пробив точно в нижний угол ворот.

Заря разгромила Ворсклу и поднялась на третье место в УПЛ

Благодаря этой победе Заря набрала 22 очка и поднялась на 3 место, Ворскла с 8 пунктами осталась на последнем месте вместе со Львовом.

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Видеоновости Богдан Леднев Богдан Леднев Назарий Русин Назарий Русин Заря - Ворскла Ворскла Ворскла Заря Заря
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