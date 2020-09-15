"У команды был выходной, который я провел в кругу семьи с детьми. Впереди тяжелая неделя, много работы и матчей, ведь мы входим в сезон. Также Шахтер ждет очень насыщенный октябрь, практически до декабря выходных не будет.

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Знаем, что Заря серьезный соперник, с которым всегда трудно. Посмотрим их поединки текущего сезона – с Десной и Мариуполем. Сделаем выводы и внесем коррективы.

Команда Виктора Скрипника хотя и стартовала с двух поражений подряд, но ставит на сезон максимальные задачи. Не зря в прошлом луганчане заняли третье место и боролись за серебряные медали. Мне сложно сказать, что сейчас происходит и почему они проиграли. Но, думаю, футболисты будут злее, поскольку терять им нечего и надо набирать очки. Нам же следует быть еще более сконцентрированными, не допускать ошибок. У нас своя задача, которую следует выполнять, – необходима победа.

Относительно того, что за семь дней Шахтер должен провести сразу три поединка... Я всегда говорил, что мне нравится, когда много матчей. Не люблю больших пауз, когда шесть дней монотонных тренировок. Игра – восстановление – тренировка – снова игра! Такой график мне по душе, это как праздник", – цитирует Пятова Shakhtar News.

Напомним, поединок 3-го тура УПЛ между Зарей и Шахтером состоится в воскресенье, 20 сентября, в 17:00.

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