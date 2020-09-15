"У команди був вихідний, який я провів у колі сім'ї з дітьми. Попереду важкий тиждень, багато роботи і матчів, адже ми входимо в сезон. Також Шахтар чекає дуже насичений жовтень, практично до грудня вихідних не буде.

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Знаємо, що Зоря серйозний суперник, з яким завжди важко. Подивимося їхні поєдинки поточного сезону – з Десною та Маріуполем. Зробимо висновки і внесемо корективи.

Команда Віктора Скрипника хоч і стартувала з двох поразок поспіль, але ставить на сезон максимальні завдання. Не дарма в минулому луганці посіли третю сходинку і боролися за срібні медалі. Мені складно сказати, що зараз відбувається і чому вони програли. Але, думаю, футболісти будуть злішими, оскільки втрачати їм нічого і треба набирати очки. Нам же слід бути ще сконцентрованішими, не припускатися помилок. У нас своє завдання, яке слід виконувати, – необхідна перемога.

Щодо того, що за сім днів Шахтар має провести відразу три поєдинки... Я завжди казав, що мені подобається, коли багато матчів. Не люблю великих пауз, коли шість днів монотонних тренувань. Гра – відновлення – тренування – знову гра! Такий графік мені до душі, це як свято", – цитує Пятова Shakhtar News.

Нагадаємо, поєдинок 3-го туру УПЛ між Зорею та Шахтарем відбудеться у неділю, 20 вересня, о 17:00.

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