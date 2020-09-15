Пресс-служба луганского клуба сообщила, что желающие посмотреть игру вживую могут присутствовать на трибунах Славутич-Арене в Запорожье. Билеты на игру можно приобрести исключительно онлайн.

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Болельщикам напомнили, что на входном контроле обязательно нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Посещать матч можно только в масках, которые необходимо надевать на входе на стадион и не снимать до выхода из арены.

К слову, в стартовых двух турах нового сезона подопечные Виктора Скрипника потерпели два поражения – от Десны и Мариуполя. Уже 20 сентября луганчане будут принимать донецкий Шахтер. Начало запланировано на 17:00.

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