Заря – Шахтер: центральный матч тура УПЛ состоится со зрителями на трибунах
Поединок 3-го тура УПЛ, в котором луганская Заря будет принимать донецкий Шахтер, состоится в присутствии болельщиков.
Пресс-служба луганского клуба сообщила, что желающие посмотреть игру вживую могут присутствовать на трибунах Славутич-Арене в Запорожье. Билеты на игру можно приобрести исключительно онлайн.
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Болельщикам напомнили, что на входном контроле обязательно нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Посещать матч можно только в масках, которые необходимо надевать на входе на стадион и не снимать до выхода из арены.
К слову, в стартовых двух турах нового сезона подопечные Виктора Скрипника потерпели два поражения – от Десны и Мариуполя. Уже 20 сентября луганчане будут принимать донецкий Шахтер. Начало запланировано на 17:00.
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