"Дмитрий Хомченовский почувствовал себя плохо, и медицинский штаб оперативно отправил игрока для сдачи ПЦР-теста. Результат оказался положительным – у игрока диагностирован коронавирус. Сейчас футболист находится на самоизоляции под постоянным наблюдением врача команды.

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Футбольным клубом Заря были приняты все необходимые меры. Согласно требованиям, немедленно об инциденте были проинформированы Премьер-лига и медицинский департамент УАФ. Команда продолжает готовиться к игре с Шахтером в обычном режиме", – говорится в сообщении пресс-службы Зари.

К слову, в стартовых двух турах нового сезона подопечные Виктора Скрипника потерпели два поражения – от Десны и Мариуполя. Уже 20 сентября луганчане будут принимать донецкий Шахтер. Начало запланировано на 17:00.

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