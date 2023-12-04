Заря окончательно посыпалась, проиграв семь матчей подряд во всех турнирах. Всего за месяц луганчане умудрились потерять шансы на евровесну, вылететь из Кубка и опуститься в зону прямого вылета из УПЛ. Только в одном из этих семи поединков команда пропустила менее двух голов.

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Не всегда футбол Зари был прямо таки ужасным, поэтому совсем списывать ее не следует. С тем же Маккаби работали на равных, создав немало моментов, однако невероятно простые ошибки обороны и голкипера все испортили. Тем не менее, общее впечатление от "черно-белых" все равно удручающее - и чего-то лучшего от них сейчас никто не ожидает.

Рух пока что идет на пятой позиции, однако удержать ее непросто. В последних пяти турах львовяне одержали всего одну победу - и если поражения от Динамо и Днепра-1 можно понять, то ничьи с Оболонью и Александрией в планы не входили. Вследствие этих неудач динамовцы подобрались на расстояние двух очков. Впрочем, стоит не забывать, что под рукой у Виталия Пономарева не топ-клуб, а середнячок с очень молодым составом.

Из этой детворы и так выжимают все возможное. Рух не просто завершил первый круг в зоне Лиги конференций - коллектив еще и держится на вершине УПЛ по ожидаемым очкам, по интенсивности прессинга и интенсивности единоборств. По показателю ожидаемых голов "желто-черные" уступают только Динамо, а по ожидаемым пропущенным они третьи.

Словом, Рух является очень серьезным соперником для Зари. Даже страшным. И этот соперник тоже не имеет права на осечку.

Кадровая ситуация

Травмированы: Бутко, Вантух (Заря)

Дисквалифицированные: Снурницын (Заря)

Ориентировочные составы на матч Заря - Рух

Заря: Турбаевский - Джордан, Батагов, Боль - Данченко, Мичин, Чурко, Алефиренко - Антюх, Волошин - Герреро

Рух: Ледвий - Сыч, Дидык, Холод, Роман - Эдсон - Квасница, Сапуга, Пастух, Рунич - Климчук

Прогноз "Футбол 24" - тотал больше 2,5

Обоим коллективам некуда отступать. Рух очень хочет зазимовать в зоне еврокубков, не пустив Динамо на свое пятое место - а Заре критически необходимо выбраться из зоны вылета. При таких условиях матч обещает быть или очень интересным, или же наоборот.

В обоих случаях фаворитом является львовская команда. Впрочем, мы не станем делать прогноз на конкретный результат, ведь это УПЛ - а в ней правит рандом. Да и в составе луганчан достаточно хороших футболистов. Мы поставим на высокую результативностью - Заря и Рух должны пробить тотал больше 2,5, ведь в последних матчах к их обороне и голкиперам было очень много вопросов.

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