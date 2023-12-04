Зоря остаточно посипалась, програвши сім матчів поспіль у всіх турнірах. Всього за місяць луганці примудрилися втратити шанси на євровесну, вилетіти з Кубку й опуститись у зону прямого вильоту з УПЛ. Лишень в одному з цих семи поєдинків команда пропустила менше двох голів.

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Не завжди футбол Зорі був прямо таки жахливим, тож зовсім списувати її не слід. З тим же Маккабі працювали на рівних, створивши чимало моментів, однак неймовірно прості помилки оборони та голкіпера все зіпсували. Тим не менш, загальне враження від "чорно-білих" все одно гнітюче – і чогось кращого від них зараз ніхто не очікує.

Рух поки що йде на п'ятій позиції, однак втримати її непросто. У останніх п'яти турах львів'яни здобули всього одну перемогу – і якщо поразки від Динамо та Дніпра-1 можна зрозуміти, то нічиї з Оболонню та Олександрією в плани не входили. Внаслідок цих невдач динамівці підібралися на відстань двох очок. Втім, варто не забувати, що під рукою у Віталія Пономарьова не топ-клуб, а середнячок з дуже молодим складом.

З цієї дітвори і так витискають усе можливе. Рух не просто завершив перше коло в зоні Ліги конференцій – колектив ще й тримається на вершині УПЛ за очікуваними очками, за інтенсивністю пресингу та інтенсивністю єдиноборств. За показником очікуваних голів "жовто-чорні" поступаються тільки Динамо, а за очікуваними пропущеними вони треті.

Словом, Рух є дуже серйозним суперником для Зорі. Навіть страшним. І цей суперник теж не має права на осічку.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бутко, Вантух (Зоря)

Дискваліфіковані: Снурніцин (Зоря)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Рух

Зоря: Турбаєвський – Джордан, Батагов, Боль – Данченко, Мічін, Чурко, Алефіренко – Антюх, Волошин – Герреро

Рух: Ледвій – Сич, Дідик, Холод, Роман – Едсон – Квасниця, Сапуга, Пастух, Руніч – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5

Обом колективам нікуди відступати. Рух дуже хоче зазимувати в зоні єврокубків, не пустивши Динамо на своє п'яте місце – а Зорі критично необхідно вибратись із зони вильоту. За таких умов матч обіцяє бути або дуже цікавим, або ж навпаки.

В обох випадках фаворитом є львівська команда. Втім, ми не станемо робити прогноз на конкретний результат, адже це УПЛ – а в ній править рандом. Та і в складі луганців достатньо хороших футболістів. Ми поставимо на високу результативністю – Зоря і Рух повинні пробити тотал більше 2,5, адже в останніх матчах до їхньої оборони та голкіперів було дуже багато запитань.

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