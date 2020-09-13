Заря – Мариуполь

Заря провалила старт нового чемпионата, проиграв Десне на выезде. Первый тайм был хорошим, в высоком темпе, с владением мячом, хорошим Назариной и голом Фаворова, но и тогда были заметны проблемы – фулбэки выглядели слабо, 8 из 9 ударов прошли с дистанции, а почти 20 атак потянули на 0,07 xG . Во втором же тайме интенсивность прессинга луганчан упала в два раза, что говорило о слабой физической готовности – в предыдущий сезон команда Виктора Скрипника также входила трудно. Без прессинга Заря быстро сдулась, что вылилось в три удара (один в створ) и три пропущенных гола. Классика.

Впрочем, за время паузы в УПЛ коллектив провёл два товарищеских матча, уверенно переиграв Ингулец (3:1) и разгромив Александрию (4:0). Вряд ли эти победы можно назвать показательными, но Виктор Скрипник остался доволен подготовкой – даже новичок Александр Гладкий забил в первом же матче. Для Зари, у которой вечная проблема с реализацией, это действительно хорошо, но команде нужен ещё один центральный защитник. Времени и на набор формы под ЛЕ, и на трансферы достаточно, но очки в чемпионате нужно набирать уже сейчас. Благо, Мариуполь нынешний сезон начал намного хуже луганчан.

Азовцы под руководством Остапа Маркевича в первом туре приехали в Александрию, неплохо начали матч, но быстро сдулись, потерпев сокрушительное поражение – 1:4. Довольно странно, ведь кадровая ситуация в клубе не так уж и плоха: да, ушли Фомин, Федорчук, Танковский, Корниенко, Дава, Путря, Полегенько и Яворский, но значительная часть старых лидеров на месте, а неплохих новичков хватает – в частности, Мариуполь отхватил Бондаренко. Во время паузы удалось усилиться Велевым, на подходе Норенков. В целом, команда имеет боевой состав, для которого разгромы от середняков не являются нормой.

Что-то большее сказать о нынешнем Мариуполе пока трудно. За время паузы в чемпионате азовцы провели всего один спарринг против своей же молодёжки, добыв минимальную победу – голом отметился Игнатенко. Стоит только отметить, что первую часть сезона подопечные Остапа Маркевича проведут на выезде, ведь на домашней арене продолжается замена газона.

Кадровая ситуация

Травмированные: Махарадзе (Заря)

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы на матч Заря – Мариуполь

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Гречкин – Иванисеня – Кочергин, Юрченко, Лунёв – Громов, Кабаев

Мариуполь: Гальчук – Стасюк, Сагуткин, Быков, Тищенко – Бондаренко, Игнатенко – Топалов, Мишнёв, Кащук – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Свежая Заря и уставшая Заря – это две разных команды. Первую Мариуполю сдержать будет трудно, но если забить до перерыва луганчане не смогут, то дальше у них начнутся проблемы. Пока трудно что-то прогнозировать, но у подопечных Виктора Скрипника лучший игровой тонус, более опытные кадры в атаке и более сложный футбол. Именно поэтому можно прогнозировать непростую победу Зари.

Минай – Александрия

Минай дебютирует в УПЛ только сейчас, ведь первый тур пришлось пропустить из-за вспышки коронавируса в команде. Именно поэтому закарпатцы являются загадкой для чемпионата – мы можем опираться только на информацию из поединков в ПФЛ и двух спаррингов против Ворсклы (победа 4:2 и поражение 1:2).

В Первой лиге Минай зажигал, в дебютном сезоне на этом уровне и с тренером-дебютантом сразу став чемпионом – команда Василия Кобина всего раз подверглась разгрому и только в четырёх матчах пропустила больше гола. Главными достоинствами его коллектива следует назвать сбалансированность во всех линиях, большую группу игроков с опытом УПЛ (почти полтора десятка) и тактическое разнообразие – Минай в Первой лиге использовал семь схем, а ряд футболистов способен сыграть на нескольких позициях (тот же Нуриев). Ещё один плюс – наличие собственного стадиона и разрешение на проведение матча против Александрии с болельщиками.

Минай на новый чемпионат серьёзно усилился, подписав Шиндера, Снижко, Каниболоцкого, Кожанова и Матича (хорватского, а не Неманью), а также арендовав Лопирёнка и двух фулбэков молодежки Шахтера – Меличенко и Павлиша. Последние должны заменить потерю Стасюка и Жичикова, которые были основными в предыдущем сезоне. Мог бы помочь и Миша Кополовец, но он завершил карьеру.

Александрия начала новый сезон согласно расписанию, разгромив в первом туре Мариуполь. Победа была убедительной, но чувствовалось, что команде немного не хватает кадров – особенно в защите. Проблемы в этом звене преследовали подопечных Владимира Шарана и во время паузы в чемпионате – "желто-черные" в спаррингах пропустили два гола от Горняка Кривбасса, а Заря отгрузила в их ворота аж четыре мяча. Впрочем, стоит отметить, что в составе александрийцев не было Билыка и Дубры, выступавших за сборные.

Трансферная кампания клуба оказалась очень бедной: удалось лишь подписать полноценные контракты с Третьяковым и Дуброй, а также пролонгировать соглашение с Панькивым, Ситалом, Довгим, Грицуком, Пашаевым и Мирошниченко – из новичков же имеем только Янчака. Впрочем, впереди ещё более двух недель трансферного окна, поэтому состав может быть усилен. Неудача в поединке с Минаем могла бы ускорить этот процесс, но вряд ли на неё согласятся в команде. Александрии нужно место в тройке.

Кадровая ситуация

Травмированные: Бухал (Александрия)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Минай – Александрия

Минай: Каниболоцкий – Меличенко, Лопирёнок, Маткобожик, Павлиш – Ткачук, Голодюк – Кожанов, Нуриев, Пиняшко – Шиндер

Александрия: Панькив – Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко – Гречишкин – Лучкевич, Банада, Ковалец, Третьяков – Шастал

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Минай точно даст бой. Вероятно, дебютантам УПЛ даже удастся забить гол – всё же, это первый матч в элите, да ещё и перед родными фанатами, да ещё и против команды с проблемами в обороне. Впрочем, закарпатцы пока не привыкли к новому темпу работы, а соперник у них очень мощный (Мариуполь не даст соврать). Александрия долго играет одним и тем же составом, претендует на ЛЕ и громит крепких середнячков, поэтому сегодня именно "желто-чёрные" должны отпразднуют победу.

Ворскла – Ингулец

Ворскла не проводила спаррингов до начала нового чемпионата, но стартовала эффектно – полтавчане уничтожили Рух со счётом 5:2. Трудно сказать, насколько это показательный результат для "зелёно-белых", учитывая игровые проблемы львовян, но в дальнейших спаррингах подопечные Юрия Максимова также забивали немало – в двух матчах с Минаем они провели четыре гола, хотя в первом поединке состав был экспериментальным. Стилистически же Ворскла не изменилась, играя во всё тот же организованный и простой футбол от контратак.

Перед началом сезона полтавчане усилились Яворским, Татарковым, Опанасенко и хорватои Пешич, но главный тренер требует ещё одного нападающего и опорника. За время паузы на чемпионат их не появилось, но время пока есть. В конце концов, Ворскла сильно рассчитывает свою на молодёжку, которая при необходимости может и вместо основы сыграть.

Ингулец дебютировал в УПЛ с ничьи в выездном матче против СК Днепр-1 (1:1), а затем расписал ничью против этого же клуба в спарринге (2:2). В обоих случаях атака днепровцев здорово начинала, но постепенно команда с Петрового выравнивала ход встречи – впрочем, в спарринге против Зари такой номер уже не прошёл (поражение 1:3). В целом, футбол подопечных Сергея Лавриненко производит положительное впечатление, но это были лишь первые штрихи. Сейчас для его команды начинаются будни, которые намного тяжелее праздничные поединки и товарищеские встречи.

Новичков в команде пока немного. Ингулец перед чемпионатом успел подписать хавбека Шишку и голкипера Малыша, а за время паузы на матчи сборных усилился ещё и экс-вратарем Олимпика Крынским. Не густо, но Александр Поворознюк обещает трёх новых легионеров уже в ближайшие дни. Лидеров предыдущего сезона также удалось сохранить, так что можно констатировать хорошую кадровую ситуацию в новичка УПЛ.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Ингулец

Ворскла: Ризнык – Яворский, Чеснаков, Альюн, Сапай – Пуцлин, Скляр – Пердута, Кулач, Кане – Степанюк

Ингулец: Шуст – Балан, Семенко, Ковалёв, Квасний – Запорожец – Козак, Лупашко, Щедрый – Ситчинава

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекеры называют фаворитом более опытную Ворсклу, которая здорово вошла в новый сезон, однако просто полтавчанам не будет. Ингулец умеет сушить игру, сбивая её до нужного для себя ритма, да и нетипичная для УПЛ схема 4-4-2 ромб может создать проблемы – впрочем, опыта и класса петровцам пока действительно не хватает.

Делать прогноз на этот матч трудно, ведь реального уровня команды Сергея Лавриненко в УПЛ мы ещё не знаем, однако на победу они не наиграли ни в спаррингах, ни в дебютном туре. Вероятно, и сегодня победить им не удастся, а учитывая силу атаки Ворсклы, поражение кажется довольно вероятным.